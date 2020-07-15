FOX TV Sen Çal Kapımı'da oynayan Hande Erçel leoparlı bikinisiyle pozunu verdi
FOX TV Sen Çal Kapımı adlı dizide başrol oynayan Hande Erçel, leoparlı bikinisiyle çekildiğini fotoğrafını sevenleriyle paylaştı.
FOX TV ekranlarının yeni romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel, dizi haricinde sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Erçel, son olarak ise seksi bikinisiyle beraber çekildiği fotoğrafını Instagram'a yükledi.
Erçel, bikinili paylaşımlarıyla adeta beğeni rekoru kırdı. Leopar desenli bikinisiyle çekilen pozlarını paylaşan güzel oyuncu "Yaz, yaz, yaz" notunu düştü.
Hande Erçel, bu fotoğrafları sayesinde 1,5 milyon beğeni aldı. Erçel, yorumlarda ise övgü yağmuruna tutuldu.
Peki, Hande Erçel kimdir?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.