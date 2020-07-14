Mehmet Topal 21. yüzyılda Avrupa ve Türkiye'de tarihe geçmeye hazırlanıyor

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal, takımının şampiyon olması durumunda lig şampiyonluğunu 3 farklı takımda kazanan ve bunu Süper Lig'de başaran ilk ve tek futbolcu olacak.

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Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarabilmesi ile birlikte bunun Türk futbolu için bir başka anlamı bireysel bir rekorla süslenecek olması.

Mehmet Topal, önce Galatasaray sonrasında Fenerbahçe formasıyla kaldırdığı lig şampiyonluğu kupasını, üçüncü farklı formayla ellerine alacak ve bunu Süper Lig'de yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçecek. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla şampiyonluk kazandığı 2007-08 sezonunda ligde 22'si ilk 11 olmak üzere 26 kez; Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk kazandığı 2013-14 sezonunda ligde 25'i ilk 11 olmak üzere 27 kez takımlarının formasını terletti. Bu sezonun bitimine 2 hafta kala ligde 13'ü ilk 11 olmak üzere 23 kez Medipol Başakşehir forması ıslatan Mehmet Topal, Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını başarmış olacak.

YAKLAŞIK 40 FUTBOLCU ŞAMPİYONLUK SAYISINDA 2'DE KALDI

Mehmet Topal gibi çok sayıda futbolcu 2 farklı takımda şampiyonluk sevinci yakalarken 3´üncü apoleti takan oyuncu şimdiye kadar olmadı.

Şimdiye kadar Sergen Yalçın, Tümer Metin, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Emre Aşık, Ahmet Yıldırım ve Servet Çetin'in de aralarında olduğu yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan olmadı.

İTALYA'DA 6, FRANSA'DA İSE 3 OYUNCU VAR. PREMIER LİG, LA LIGA VE BUNDESLIGA'DA YOK

Bugüne kadar kariyerinde 646 maça çıkan Mehmet Topal'ın yaptığı sadece Türk futbolu için ilk olmakla kalmayacak. Bu başarı Avrupa'nın önde gelen liglerinde de pek az örneği var. Opta verilerine en prestijli 5 ligin ilk ikisi kabul edilen Premier Lig ve La Liga'da lig şampiyonluğunu 3 farklı takımla kazanan bir oyuncu yok. Yine Bundesliga'da 2 takımla lig şampiyonluğu kazanan 34 oyuncu bulunurken, bunu üç kez yapan oyuncu mevcut değil. İtalya Serie A'da ise 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 6 futbolcu bulunurken, Fransa'da ise 3 oyuncu bulunuyor. Bu başarılar ise yıllar öncesine dayanıyor ve 21. yüzyılda bu başarıya ulaşan Avrupa futbolunda da yok.