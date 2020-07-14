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İstanbul'da çocuklara cinsel istismarda bulunan 6 sapık yakalandı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da polisin mahkemeler tarafından aranan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda; 6'sı Çocuğu Cinsel İstismarı suçundan aranan 225 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Asayiş şube müdürlüğü tarafından 13 Temmuz 2020 tarihinde mahkemeler tarafından verilen cezaları kesinleşen yada mahkeme kararı ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Yakalama kararı bulunan 104 kişi de gözaltılar arasında

Sabah saatlerinde 260 Ekip ve 631 personelle başlayan operasyonlar gün boyu devam etti. Daha önceden belirlenen 640 adrese yapılan baskınlarda toplam 225 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 121 kişinin cezalarının kesinleştiği, 104 şüphelinin ise mahkemeler tarafından haklarında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Diğer aranan şahısların da suç dosyası kabarık

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapığı operasyonda yakalanan şüphelilerden 6'sının Çocuğu Cinsel İstismarı suçlarından arandığı öğrenildi. Baskınlarda adam öldürme suçundan 4, yaralama suçundan 36, Hırsızlık suçundan 20, Dolandırıcılık suçundan 17, Gasp suçundan 4 şüphelinin bulunduğu belirtildi. Yakalanan şüphelilerden 6 şahsın 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası, 33 şahsın 2-5 yıl arasında hapis cezası aldıkları öğrenildi.

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