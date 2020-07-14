Uyuşturucu Baronu Halil Arslantaş'ta yakalanan takı setine fiyat biçilemedi
Türk Escobar olarak bilinen uyuşturucu baronu Nejat Daş ile bir diğer baron Halil Altıntaş'ın tutuklandığı 'Bataklık' operasyonunda ele geçirilen mücevher setine fiyat biçilemedi. Uzmanlar devreye girdi...
Bataklık operasyonu kapsamında Nejat Daş ile birlikte tutuklanan uyuşturucu baronlarından Halil Arslantaş’ın ev aramasında yüklü miktarda altın ve bir adet elmas sete de el koyuldu. Altın ve elmas set, değer tespiti için Gaziantep Kuyumcular Odası’na gönderildi. Oda, ele geçirilen altının 852 bin TL değerinde olduğunu belirtirken, elmas setin değerinin İstanbul veya Ankara’daki mücevher analizi yapan birimler tarafından belirlenebileceğini bildirdi. (Foto: Nejat Daş)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtilen Bataklık Operasyonu kapsamında, uyuşturucu baronları Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Arslantaş’ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli ‘silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun’a aykırılık’ suçlarından tutuklanmıştı.
Mücevherlere el konuldu
Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen’in sürdürdüğü soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla, FETÖ’ye finansman sağladığı iddia edilen baronlardan Halil Arslantaş’ın Gaziantep’teki evinde arama yapılarak, çok sayıda altın ve mücevhere el koyuldu.
Altınların değeri 852 bin lira
El koyulan altın ve mücevherler değerlerinin tespiti için Gaziantep Kuyumcular Odası’na gönderildi.