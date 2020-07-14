Uyuşturucu Baronu Halil Arslantaş'ta yakalanan takı setine fiyat biçilemedi

Bataklık operasyonu kapsamında Nejat Daş ile birlikte tutuklanan uyuşturucu baronlarından Halil Arslantaş’ın ev aramasında yüklü miktarda altın ve bir adet elmas sete de el koyuldu. Altın ve elmas set, değer tespiti için Gaziantep Kuyumcular Odası’na gönderildi. Oda, ele geçirilen altının 852 bin TL değerinde olduğunu belirtirken, elmas setin değerinin İstanbul veya Ankara’daki mücevher analizi yapan birimler tarafından belirlenebileceğini bildirdi. (Foto: Nejat Daş)