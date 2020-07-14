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İstanbul'da avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da Avukat Aybars Adıgüzel, (27) dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.

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Avukat Aybars Adıgüzel 14 Şubat 2020 tarihinde savunma yapmak için gittiği Bakırköy Adalet Sarayı'nda yaklaşık 15 kişi tarafından darp edilmiş ve darp anı da güvenlik kameralarına yansımıştı.

Bursa'da toprağa verilecek

İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilcisi Avukat Aybars Adıgüzel'in dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Adıgüzel'in cenazesi Bursa'da sevenleri tarafından defnedilecek.

"Bu büyük bir acı, daha yaşamın başındaydı"

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ise "Bu büyük bir acı. Daha yaşamın başıydı. Daha çok şey verebilirdi. Önce sergisine, sonra konserine gittiğim bir sanatçıydı. Avukatlığını sanatıyla birleştirip ona güç katan örnek bir kişiydi. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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