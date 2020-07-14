Fehmi Koru'dan Ayasofya hakkında dikkat çeken yazı

Fehmi Koru, cumhuriyeti kuran kadroda Hristiyan olma düşüncesinin ciddi olarak düşünüldüğünü bu nedenle Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinin mesaj olduğunu yazdı.

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Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi kararı tartışılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin ilginç bir yazı Fehmi Koru'dan geldi.

2020 Türkiyesi 1930'lardan farklı

Neden şimdi sorusuna Koru, bugünkü yazısında "Ayasofya 2020 Türkiyesi’nin artık 1930’lardan farklı olduğunu vurgulamak üzere camiye dönüştürüldü." diye cevap verdi.

Uğur Mumcu’nun ‘Kazım Karabekir Anlatıyor’ adını taşıyan kitabından bölümler aktaran Koru, ilginç ayrıntılar paylaştı.

Cumhuriyetin kurucu kadrolarının imparatorluğu çöküşe götüren nedenin "din" olduğunu düşündüklerini belirten yazar, yazısına şöyle devam ediyor:

Kurucu kadroda "Hristiyan mı olsak?" düşüncesi konuşuluyor

"Batı’nın kör düşmanlığının altında ‘din’ farkının yattığını düşünmektedir. “Müslüman kaldıkça bizi asla rahat bırakmayacaklar” düşüncesi hepsinin zihninde yer almaktadır. Tartışmalar derinleştikçe “Yoksa dinimizi mi değiştirmeliyiz, Hıristiyan mı olsak?” sorusu da sorulmaya başlanır."

Bu görüşe İstiklal savaşının ünlü komutanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın karşı çıktığını belirten yazar, yazısını şöyle sonlandırdı:

Tezi yumuşatırlar ve Kazım Karabekir ile yollar ayrılır

"Etkilenirler, sahip oldukları tezi yumuşatırlar, ancak İstiklal Savaşı’nda Şark cephesinin komutanlığını yürütmüş Karabekir’le aralar açılır ve yollar ayrılır. Kitabın bir yerinde şu satırlar yer alır:

“İstiklâl Harbi’nin tehlikeli günlerinde sonuna kadar feragat, fedakâr arkadaşlarının rey ve irşadına ihtiyaç gös­teren M. Kemal Paşa artık muzaffer bir başkomutan sıfa­tıyla maiyet komutanlarına Cumhuriyet’i dikte ettirmiştir. Eski arkadaşlarının rakip olabileceği endişesi ile sui şahsiyetler icadı da lâzım gelmişti; bunun için eski arkadaş­larını kötülemek lâzımdı. Bunu da hakkıyla yapmıştır.» (Kazım Karabekir Anlatıyor, 17. basım, s. 111)

Sözün kısası şu: Ayasofya o günün şartlarında daha dolaylı, ama çok güçlü bir mesaj olacağı düşünülerek cami olmaktan çıkarılmış ve müze haline getirilmişti."

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