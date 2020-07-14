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Nevşehir'de bir köy düğün sonrası karantinaya alındı

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyü, düğün sonrası 4 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

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Nevşehir'de 225 haneli Güneyce köyünde 5 Temmuz'da düğün yapıldı. Düğüne katılan 4 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan test sonucu 4 kişide koronavirüs tespit edildi.

Köye giriş ve çıkış yasaklandı

Bunun üzerine Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Güneyce köyünü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldı. Jandarma ekipleri, köyün girişinde güvenlik önlemi aldı. Köye giriş ve çıkışlar ise yasaklandı. Köyde yaşayanların yiyecek ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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