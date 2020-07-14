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Rusya’da koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor

RUSYA’da son 24 saatte 6248 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 739 bin 947’ye yükseldi.

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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 83 bölgede 6248 vaka tespit edildi. Yeni vakaların 1531’inde bir semptoma rastlanmadı.

Ölü sayısı 11 bin 614'e çıktı

Toplam vaka sayısı böylece 739 bin 947’ye ulaştı. Gün içinde 175 kişi hayatını kaybetti, şimdiye kadar salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bin 614 oldu.

İyileşenlerin sayısı 8 bin 804 kişi artarak 512 bin 825’e çıktı.

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