O fotoğrafla sembol olmuştu 15 Temmuz’u anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere karşı direniş gösterirken elinde sigara ile çekilen fotoğrafla hafızalarda yer edinen Zafer Kütük, kanlı gecenin üzerinden geçen 4 yıla rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde darbeciciler, karşı direniş gösterirken çekilen fotoğrafla akıllardaki yerini alan altyapı mühendisi Zafer Kütük, fotoğrafın hikayesini ve darbe girişimi sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

15 Temmuz gecesi arkadaş grubuyla Çamlıca'da sohbet ettikleri sırada etraftaki konuşmalardan bir gariplik olduğunu fark ettiklerini anlatan Kütük, "Dört arkadaş arabaya bindik, Cumhurbaşkanlığı konutuna geldik. Orada çok mahşeri bir kalabalık vardı. Buraya hain FETÖ unsurlarının giremeyeceğini anlayınca köprülere doğru yönelttiler bizi. Arkadaş grubumla beraber 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne geldik. Orada da aynı şekilde bir kalabalık vardı. Beylerbeyi Sarayı'nın oradan bir 300 kişilik grupla köprüye yürüdük." dedi.

Kütük, köprüde FETÖ'cü askerlerin, kendi üzerlerine ateş etmeye başladıklarında yanında bulunan yaşlı bir vatandaşla aralarında geçen diyaloğa değinerek, şöyle devam etti:

"Yanımdaki bir kişiye askerlerin ne yapmaya çalıştıklarını sorduğumda, 'Sonuçta onlar da kandırılmış askerler, Allah'ın izniyle bastıracağız. Köprüyü de ele geçireceğiz' dedi. Ben havaya ateş ediyorlar falan dedim. Amca bu defa, 'Ben 60'ı da 70'i de gördüm. Merak etme asker vatandaşa ateş etmez.' dedi."

Yaklaşmaya başlayınca bir komutanın, askere ateş etme pozisyonu aldırdığının duyulduğunu söyleyen Kütük, "Yanımdaki amca 'Korkuyorsan arkama geç.' dedi ve o esnada ateş emri geldi. Konuştuğum amca, göğsünden vuruldu. Kendini bırakmaması için konuşmaya çalıştım. Orada bir 10 dakikalık bir muhabbetimiz vardı sadece. Yine acımasız bir şekilde ateş ettiler. Gözleri dönmüş gibi yaralı insanlara yardım edenlere dahi ateş ettiler. Amaçları darbe değil, İslam'ı yıkmaktı. Dinle alakası olmayan bir grupla karşılaştık orada." ifadelerini kullandı.

"Yaralıları kurtarmaya çalıştık, şehit kardeşlerimizi kenara çektik"

Kütük, o gece yaşadıklarına ve tanık olduklarına dair şunları aktardı:

"Yaralıları kurtarmaya çalıştık, şehit kardeşlerimizi kenara çektik. Ambulanslar zaten hiç durmadılar. Üzerimize ateş edilirken bile devam ettiler. Ben o günden sonra her yerde elinde sigara olan adam olarak anıldım. Yusuf Çiftçi, beraber çıkmış olduğum bir kardeşim, diz kapağından vuruldu. Ben ona ulaşmaya çalışırken telefonu başka birisi açtı. Telefonun sahibinin vurulduğunu söyledi. Hastaneye giderken de üç yaralıyı aldım, bir tanesi arabamda şehit oldu."

Arkadaşı Yusuf ile hastanede görüştükten sonra yine arkadaşının telkinleriyle köprüye dönen Zafer Kütük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sigarayı ben arabada yakmıştım. Köprü girişine arabayı bıraktım. Gişelere doğru koşmaya başladığımda tekrar üzerimize bir ateş açıldı. O sırada ben sigarayla yere yattım ama o sırada elimde sigara olduğunu fark etmemiştim. Bu da böyle bir anı olarak kaldı. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu o bıraktığım dönemde anladım. İnsanlara sigaranın bir özenti alışkanlığı olduğunu söylemek istiyorum. İçmemelerini tavsiye ediyorum."