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Antalya'da korkutan deprem! AFAD son dakika geçti

ANTALYA'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği son dakika verisine göre Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 11.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Alanya'ya 90.73 km uzaklıkta yerin 20.92 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

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