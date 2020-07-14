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Antalya'da korkutan deprem! AFAD son dakika geçti
ANTALYA'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği son dakika verisine göre Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 11.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Alanya'ya 90.73 km uzaklıkta yerin 20.92 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 14, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Akdeniz, 90.73 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 14.07.2020, 11:33:13 TSİ
Enlem : 35.8463 N
Boylam : 31.3970 E
Derinlik : 20.92 km
Detay : https://t.co/i5NnEM4lM6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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