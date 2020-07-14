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İzmir'de korkunç kaza: Otomobil havada asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR-Çeşme otoyolunda meydana gelen talihsiz kazada, araç içerisinde sıkışan 1 kişi olay yerinde ölürken ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarılan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Urla ilçesi, Çeşme Otobanı Karaburun gişeleri yakınında meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini aramasıyla Acil Çağrı Merkezi, olay yerine İzmir İtfaiyesi Batı Bölge Amirliğine bağlı Merkez Urla İtfaiye ekipleri ile 112 sağlık ekiplerini sevk etti.

Yaralı vatandaş hastaneye cansız beden morga götürüldü

İki binek aracın karıştığı kazada, araçların içerisinde sıkıştığı görülen iki kişiden birinin olay yerinde yaşamını yitirmiş olduğu tespit edildi. İlk olarak, yaralı olan vatandaş araç içerisinden ekipler tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni ise nöbetçi savcının incelemesi sonrasında AKS 110 ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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