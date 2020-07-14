Kudüs'te Türk bayrağını ateşe verdiler! Ayasofya'nın cami yapılması kudurttu
AYASOFYA'nın cami olarak ibadete açılması, Türkiye karşıtlarını kudurttu. İsrail ordusundan silahlı bir kişinin de aralarında bulunduğu grup Kudüs’te Türk bayrağı yaktı.
Kendilerine Kudüs İnisiyatifi adını veren 9 kişilik bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önünde Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle yanlarında getirdikleri Türk bayrağını yaktı.
Kudüs İnisiyatifi adlı grubun başkanı olduğunu söyleyen Elias Zarina, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu inisiyatifin Hristiyan ve Yahudilerden oluştuğunu belirtti.
Zarina, grupta bulunan ve belinde silah olduğu görülen kişinin İsrail ordusu mensubu bir Yahudi olduğunu ifade etti. Zarina, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Türkiye’ye karşı destek olma ve dünyadaki Hristiyanları koruma çağrısında bulundu.
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Türkiye karşıtı sloganların yer aldığı bazı pankartları Konsolosluk binasının dış cephesine asan grup mensupları, bir süre ellerindeki Yunanistan ve Bizans İmparatorluğu bayraklarını salladıktan sonra Türk bayrağını yaktı. Polis Türk bayrağını yakan kişiyi gözaltına aldı.
Türkiye karşıtı sloganların yer aldığı bazı pankartları Konsolosluk binasının dış cephesine asan grup mensupları, bir süre ellerindeki Yunanistan ve Bizans İmparatorluğu bayraklarını salladıktan sonra Türk bayrağını yaktı.