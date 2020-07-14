Bakan Albayrak: Konut satışları tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, azmi, çabası ve mücadelesi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Albayrak da "Sayın @mahirunal bu başarı vatandaşlarımıza aittir. Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız" açıklamasında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarının geçen ay yüzde 209,7 arttığını, 190 bin 12 ile tarihin en yüksek haziran rakamlarına ulaşıldığını belirtti.

Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederim"

Bununla birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da bir paylaşım yaptı "Ekonomik iyileşme belirgin bir hız kazandı, güven endeksleri yükseldi, borsamız salgın öncesi değerlerini yakaladı, PMI 53,9'u gördü. Azmi, çabası ve mücadelesi için Hazine ve Maliye Bakanı @BeratAlbayrak'a teşekkür ederim." dedi. Bakan Albayrak kendisine teşekkür etmesine karşılık olarak Ünal'a şu cevabı verdi:

"Ufak bir fragmanını gördük"

"Sayın @mahirunal bu başarı; işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, sanayicisiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm vatandaşlarımıza aittir. Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız"