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TCDD'den 15 Temmuz için "anı bileti"

TCDD, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dijital ortamda oluşturulan "anı bileti" uygulaması başlattı.

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TCDD'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde, darbecilere karşı gösterilen mücadelede hafızalara kazınan anların görsellerine yer verilen dijital anı biletleri, "www.demokrasitreni.com" internet adresi üzerinden oluşturulabilecek.

Söz konusu biletler bilgisayarlara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatan sevgisiyle demokrasi mücadelesi veren, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, tüm kahramanların anısını yaşatmak isteyen TCDD, tüm vatandaşları internet adresi üzerinden anı bileti almaya davet ediyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dijital ortamda oluşturulan "anı bileti" uygulamasına siyasiler, bürokratlar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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