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ODTÜ'lü Beril şort giydiği için darp edildi: Çığlık atarak kurtuldum

ODTÜ öğrencisi Beril Nisa Aydın, şort giydiği için kendisine tokat atıp, darp eden Hüseyin A.'dan (70) şikayetçi oldu. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Hüseyin A. suçunu itiraf etti. Üniversiteli Beril Nisa Aydın, “Yüzüme defalarca vurdu. Çığlık atarak, kurtuldum” dedi.

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Şort giydiği için 70 yaşındaki Hüseyin A. tarafından darp edildiği iddia edilen ODTÜ öğrencisi genç kız, "Sol kolumdan tutup bana vurmaya başladı. Çığlık atmaya başladım. Defalarca yüzüme vurdu. " dedi. Olayın ardından jandarmaya giden genç kız, ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi’ne gidip muayene olduğunu ve  darp raporu aldığını belirtti.

Geçen salı sabahı yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) hazırlık sınıfı öğrencisi Beril Nisa Aydın, hasta kedisini veterinere götürmek için Çınarcık ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Minibüs durağına geldiği sırada Hüseyin A. ile karşılaştı. Uzun süre kendisine bakan yaşlı adama, birlikte kaldığı dedesi ve anneannesini tanıyor zannederek selam verdi. Hüseyin A. ise genç kıza yaşını sorup, "Sen bu şortu giyemezsin" dedi. Ardından da sol kolundan tutup, darp etmeye başladı. Aydın’ın çığlıklarını duyan vatandaşlar, duruma müdahale edip, jandarmayı aradı. Hüseyin A. ve Beril Nisa Aydın, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İşlemlerinin ardından Aydın, Yalova Devlet Hastanesi’ne giderek, darp raporu aldı. Hüseyin A. ise adliyeye sevk edildi.

'Sinirlenip, tokat attım'

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan ​Hüseyin A. ifadesinde, "Olay günü bir genç kız gördüm. Şort giyiyordu. Neden giydiğini sordum. Kız bana, 'Ailem karışmıyor sen neden karışıyorsun?' dedi. Ben de sinirlendim ve kıza tokat attım. Kendisi burnundan ameliyat olmuş, bunu bilmiyordum. Olaydan sonra beni tehdit ederek, 'senin mal varlığını alacağım' dedi. Benim herhangi bir psikolojik rahatsızlığım yok. Olay bundan ibarettir" dedi. Hüseyin A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç kız ise, Hüseyin A. hakkında Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda da bulundu.

'Defalarca yüzüme vurdu'

Şort giydiği için saldırya uğradığını öne süren Beril Nisa Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Evimden çıkıp minibüs durağına giderken, bir şahıs önümde durdu. Kulaklıklarımla uğraştığım için önce göremedim. Daha sonra fark ettim, dedem ve anneannemle yaşadığım için onların arkadaşı olabileceğini düşünerek, durdum. Bir de yaşından ötürü durdum. Beni süzüp, kaç yaşında olduğumu sordu. '20 yaşındayım amca' diyerek, gayet nazik bir şekilde cevap verdim. ‘Sen bu şortu giyemezsin’ diye çıkışmaya başladı. Bunu defalarca söylemeye devam etti. Amacının kötü olduğunu fark edince, kim olduğunu sordum. Defalarca ‘Sen bunu giyemezsin, ben sana karışırım’ şeklinde konuşyordu. Sağ kolumda kedim vardı. Sol kolumdan tutup bana vurmaya başladı. Çığlık atmaya başladım. 'Yapmayın kolumda yavru kedim var' diye bağırmaya başladım. Defalarca yüzüme vurdu. Beş ay önce burun ameliyatı geçirdim. Burun yapım bu yüzden çok hassas. Sabah olması sebebiyle çevrede kimse yoktu. Çığlıklarımı duyan koşup gelmeye başladı, dedemle annemi tanıyan herkes koştu. Yere yatırdılara adamı. Ama adam kalktı ve aynı şekilde konuşmaya devam etti.”

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