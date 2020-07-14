Altın fiyatlarında son durum? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak gördüğü altın fiyatlarında son durum ne? Geçtiğimiz hafta rekor kıran ve 400 lirayı gören gram altın fiyatları şu dakikalarda 397 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1803 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1800 dolardan işlem görüyor.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.642,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü açılış fiyatları:

GRAM ALTIN YIL SONUNDA NE OLUR?



İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

Ons altın bu haftaya 1799 dolar seviyesinde başladı ve dün en yüksek 1813 dolar, en düşük 1798 dolar seviyesini gördü. Bugün ise güne 1802 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu sıralar 1800 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dünden bugüne ons altında ana seyri değiştirecek bir gelişme olmadı. Ancak ABD – Çin arasında gerilim yeni bir cepheye taşınması ve salgına yönelik aşıya ilişkin gelişmeler ons altını canlı tutuyor. Yaşanan gelişmeler ve haberler ons altında kalıcı bir geri çekilmeyi destekler nitelikte değil. Ons altını besleyen konuları konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini de söylemek mümkün. Yakın destek olarak 1787 dolar seviyesi izlenebilir. Buna karşın daha derin bir düzeltmede 22 günlük ortalama olan 1769 dolar ve 50 günlük ortalama olan 1741 dolar seviyelerinden de alım fırsatı değerlendirilebilir. Yakın vadede 1818 dolar seviyesi direnç konumunda olacaktır.