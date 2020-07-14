Suudi Arabistan bayram namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı

SUUDİ ARABİSTAN makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, Kurban Bayramı namazının açık alanlarda kılınmasının yasaklandığını açıkladı.

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Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bayram namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu seneki Kurban Bayramı namazının camiler ve hazırlanan mescitlerde kılınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, salgından korunma önlemleri kapsamında istisnai şartlardan dolayı bayram namazının açık alanlarda kılınmayacağı vurgulandı.