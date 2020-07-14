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Antalya'da verdiği mücadeleyi kaybeden küçük kızın ailesi: Meleğimiz uçtu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da 5 yıl önce beyninde görülen tümöre karşı savaşan Melek Tokgöz, tekrar tümörün görülmesiyle verdiği yaşam savaşına bu kez yenik düştü... Acılı aile, 'Meleğimiz uçtu' diyerek ağıt yaktı.

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Demre ilçesinin Büyük Kum Mahallesi'nde oturan Şerife- Birdal Tokgöz çiftinin kızı Melek, 5 yıl önce beyninde görülen tümör nedeniyle ameliyat edilip, kitle temizlendi. Geçen yıl Melek'in beyninde küçük bir kitle olduğunun belirlenmesi üzerine yeniden tedaviye başlandı.

Ailesi "Meleğimiz uçtu" diye feryat etti

Yaklaşık bir yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören Melek Tokgöz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Anne ve babası, "Meleğimiz uçtu" diyerek, gözyaşı döktü.

Küçük Melek'in cenazesi, ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı törenle Demre Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Son üç yıldır sağlık nedeniyle okula gidemeyen Melek Tokgöz, Demre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisiydi. Eve gelen öğretmenler, Melek'e eğitim veriyordu.

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