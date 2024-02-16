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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yapay zeka şirketi OpenAI, yazılı metni videoya dönüştürdü

Yapay zeka şirketi OpenAI, yazılı metni videoya dönüştürdü

Yapay zeka şirketi OpenAI, tanıtımını yaptığı Sora isimli video üretim teknolojisi ile büyük ses getirdi. OpenAI, teknolojinin hangi noktada olduğunu gösteren videolar da paylaştı.

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Yazılı metni videoya dönüştüren yapay zeka teknolojisi ulaştığı gerçeklik seviyesiyle bu alanda içerik üreten YouTube’ları da şoke etti.

Microsoft’un büyük yatırımcısı olduğu OpenAI daha önce Chat GPT ile yakın bir etki yaratmıştı.
Yapay zeka teknolojisi son birkaç yılda, komutla insan elinden çıkmış gibi fotoğraf, çizim, şiir üretebilecek bir noktaya ulaştı.

Sora ise yazılı metni büyük bir gerçeklikle videoya dönüştüren bir teknoloji olarak tanıtıldı.

Profesyoneller tarafından test edilecek

OpenAI, bu teknolojiyi elde etmek için “yapay zekaya hareket halindeki dünyanın öğretildiğini” duyurdu.
Şirket kullanıcıların bir dakika uzunluğunda videolar üretebileceğini açıkladı.
Sora henüz her isteyenin ulaşabileceği bir teknoloji değil
OpenAI, ortaya çıkabilecek tehlikelerin önünün alınabilmesi için, öncelikle Sora’nın belirlenen profesyoneller tarafından test edileceğini duyurdu.
Yapay zeka teknolojisi, çocuk pornosu dahil zararlı içeriklerin üretilmesinde kullanılabiliyor.
Yapay zeka şirketi, Sora’yı sinemacılar ve tasarımcılar gibi görsel içeriklerle uğraşan kişilere de öncelikli olarak açıyor.

Gerçekçi videolar

OpenAI, teknolojinin hangi noktada olduğunu gösteren videolar da paylaştı.
Bu örneklerden birinde “Altına hücum dönemi California’sına ait bir tarihi görüntü” ifadesi karşısında Sora’nın oldukça gerçekçi bir video yarattığı görülüyor.
Bir başka örnekte ise “Tokyo’da deri ceketli bir kadının siyah ayakkabılarla, şehir ışıkları arasında yürümesini içeren” video isteğinin gerçeğe çok yakın şekilde üretildiği görülüyor.
OpenAI, Sora’nın karmaşık sahnelere yanıt verebilecek kapasitede olduğunu açıklıyor. Kullanıcının talep edebileceği cisimlerin gerçek dünyada nasıl varolduğunu anlayabildiği ifade ediliyor.
Şirket Sora’nın şu an için zayıf yanları olduğunu kabul ederek, bazı kullanıcı taleplerini karıştırabileceğini de açıkladı. Bir kurabiyeden ısırık alındığına ilişkin videoda, kurabiyede ısırık izi olmayabileceği örneği verildi.

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