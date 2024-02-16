'O şehirler risk altında!'... Fatih Portakal canlı yayında o illeri tek tek saydı!

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'in işlettiği altın madeninde yaşanan facianın 3. günü... 9 işçi halen 10 milyon ton toprağın altında... Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, canlı yayında "Beni dikkatli dinleyin" diyerek Türkiye'de riskli diğer madenleri tek tek sıraladı. İşte risk altındaki o şehirler...

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13 Şubat Salı günü Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait altın üretimi yapılan madende meydanda gelen ve 9 işçiyi milyonlarca ton toprağın altına gömen toprak kayması görüntüleri izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Türkiye gözlerini 9 maden işçisinden gelecek habere çevirdi. Benzer felaketlerin başka illerde de yaşanabileceği iddiası gözleri altın madenlerine çevirdi.

Burayı lütfen dikkatli dinleyin!

Sözcü TV Ana Haber bülteninde Fatih Portakal, Türkiye'deki riskli diğer madenleri mercek altına aldı. 'Burayı lütfen dikkatli dinleyin' diyen Portakal risk altındaki illeri sıraladı. "Sadece Erzincan İliç'teki Anagold maden sahası değil, birçok yerde riskli madenler var" diyen Fatih Portakal o madenleri sıraladı. İşte o madenler:

İşte riskli madenlerin olduğu iller

Sivas- Çetinkaya Demir Madeni; İliç'tekine benzer şekilde yığılma toprağa baskı yaptığı için tarlalarda çatlaklar oluştu. Pınargözü köyünden gelen suyun tamamen kesildiği belirtildi. Bölgdeki gürültü, toz, toprak da cabası...



Ordu- Fatsa; Altıntepe Madencilik bölgede siyanürle altın aramayı sürdürüyor. Bakanlık Çed raporunu reddetti. Şu anda Çed'siz ve ruhsatsız çalıştırılıyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel konuyla ilgili, "Uluslararası bir laboratuvardan tespit ettirdik. Elekçi ırmağından yüzeyden alınan örneklerde bu ağır metaller 20 kat 100 kat 200 kat fazla çıktı. Daha ne yapalım. Artık burayı neden kapatmıyorsunuz." açıklamasını yaptı.

Kastamonu-Hanönü, Gökırmak Bakır Madeni; Atık barajında kayma olduğu belirtildi. Barajın yaklaşık 2 metre kaydığı belirtildi.

Kazdağları'na da dikkat edin!

Fatih Portakal Kazdağları'nın da bu riskli yerlerinden içinde olduğunu ifade etti. Konuşmasına devam eden Portakal, "Buradaki maden ocaklarının da aslında bir denetimden geçmesi gerekiyor. Şu anda faaliyetlerini ruhsatlarını iptal edin demiyorum. Ama en azından faaliyetler tekrar bir gözden geçirilebilir. Bir denetim yapılabilir. Ben burada çıkardığımız altını falan düşünmüyorum. O maden ocaklarında çalışan aileleri düşünüyorum. O insanları düşünüyorum. Onların ailelerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.