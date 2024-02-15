BIST 9.242
DOLAR 30,71
EURO 33,22
ALTIN 1.980,58
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'da zorunlu değişiklik! Kaan Ayhan oyuna devam edemedi

Galatasaray'da zorunlu değişiklik! Kaan Ayhan oyuna devam edemedi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında oynadığı Sparta Prag maçının ikinci yarısında sakatlık geçiren Kaan Ayhan, mücadeleye devam edemedi.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile sahasında karşı karşıya gelen Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan, ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Kaan Ayhan yerine 55. dakikada Abdülkerim Bardakcı oyuna dahil oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
IKBY Başkanı Barzani: PKK, Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı
IKBY Başkanı Barzani: PKK, Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'a transfer oldu
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'a transfer oldu
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'den KAAN satın alacağız
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'den KAAN satın alacağız
Kylian Mbappe PSG Başkanı Al Khelaifi'ye ayrılık kararını iletti
Kylian Mbappe PSG Başkanı Al Khelaifi'ye ayrılık kararını iletti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 35 bin TL'ye çıkarıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 35 bin TL'ye çıkarıldı
Sağlık Bakanı Koca: 9 bin sözleşmeli personel daha alacağız
Sağlık Bakanı Koca: 9 bin sözleşmeli personel daha alacağız
CHP'lileri şoke edecek İmamoğlu iddiası! Seçimi kaybederse...
CHP'lileri şoke edecek İmamoğlu iddiası! Seçimi kaybederse...
Galatasaray sahasında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti
Galatasaray sahasında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti
Sivasspor ayrılığı TFF'ye bildirdi!
Sivasspor ayrılığı TFF'ye bildirdi!
Hakemler için tarihi uygulama başlıyor
Hakemler için tarihi uygulama başlıyor
Türkiye, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ni imzaladı
Türkiye, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ni imzaladı