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Galatasaray'da zorunlu değişiklik! Kaan Ayhan oyuna devam edemedi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında oynadığı Sparta Prag maçının ikinci yarısında sakatlık geçiren Kaan Ayhan, mücadeleye devam edemedi.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile sahasında karşı karşıya gelen Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan, ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Kaan Ayhan yerine 55. dakikada Abdülkerim Bardakcı oyuna dahil oldu.