Türkiye, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ni imzaladı

Milli Savunma Bakanı Güler, Brüksel'de hava savunma girişimine imzayı attı. Güler, "Türkiye olarak, milli imkanlarımızla bu girişime katkıda bulunmaya hazırız" dedi.

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Türkiye, Avrupa'nın ortak hava savunma projesine katılmak üzere imza attı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 2022 yılında önerdiği Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'yle ilgili son açıklama, Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından yapıldı.

Pistorius, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ın girişime katılacağını söyledi. Sonrasında Ankara, girişime resmen imza attı.



Proje; kısa, orta ve uzun menzilli füze tehditlerine karşı Avrupa'yı koordineli biçimde korumayı amaçlıyor.

Türkiye'den füze savunma girişimine imza

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi Niyet Mektubu'na Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi"ni imzaladı.

Gelişme, Bakan Güler'in NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'deki temaslar sırasında kayıtlara geçti.

NATO'da tören düzenlendi

Bu kapsamda Güler'in katılımıyla, Almanya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nde, "Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (The European Sky Shield Initiative-ESSI) Niyet Mektubu'na Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi İmza Töreni" yapıldı.

Yunanistan da imzaladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ev sahipliğinde gerçekleşen törende, Bakan Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Dendias belgeyi imzaladı.

Bakan Güler: Türkiye olarak katkıda bulunmaya hazırız

Bakan Güler imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Almanya'nın liderliğindeki bu girişim, müttefiklerin birlikte çalışabilirlik ve entegrasyonunu sağlarken, NATO'nun gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda da önemli bir adımdır.

Türkiye olarak, geniş bir yelpazedeki milli imkanlarımızla bu girişime katkıda bulunmaya hazırız. Bu önemli girişimdeki koordinatör rolü için Almanya'ya teşekkürlerimi sunmak isterim.

Kolektif savunma anlayışına hizmet eden bu girişimde sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyacağız.

Füze savunma projesindeki diğer ülkeler

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'nde yer alan diğer ülkeler şu şekilde:

Almanya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Britanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Romanya.

Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Danimarka, İsveç, Avusturya ve İsviçre.