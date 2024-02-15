Hava kirliliği nedeniyle kurumlara evden çalışma talimatlı verildi!

Tayland’da, hava kirliliğinin artması nedeniyle başkent Bangkok’taki belediye çalışanlarına 2 gün evden çalışmaları talimatı verildi.

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Tayland’ın başkenti Bangkok ve çevresindeki şehirlerde hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştı. İsviçre merkezli hava kalitesi izleme kurumu IQAir’e göre Bangkok’taki hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tavsiye edilen seviyeden 15 kat daha yüksek kaydedildi. Yüksek kirlilik nedeniyle Bangkok bugün dünyanın en kirli 8. şehri oldu.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin gazetecilere yaptığı açıklamada, hava kirliliğindeki artışın temel sebebinin mahsullerin yakılması olduğunu söyledi. Srettha, kirliliğin bir diğer sebebinin ise araç yoğunluğu olduğunu ancak bunun kontrol alına alınabilecek bir faktör olduğunu ifade etti.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, trafikten kaynaklı kirliliği azaltmak amacıyla belediye kurumlarındaki personele evden çalışmaları talimatını vererek, diğer kurumlara da evden çalışmaları çağrısında bulundu.