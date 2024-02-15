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Cenazeyi yanlış teşhis ettiler, cenazeler birbirine karıştı

Cenazeyi yanlış teşhis ettiler, cenazeler birbirine karıştı

Aydın’da yakınlarının yanlış teşhisi sonucu cenazeler karıştı. Daha sonra fark edilen hata Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile mezar açılıp yanlış gömülen cenazenin çıkarılması ile düzeltildi.

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Edinilen bilgiye göre; Aydın’da Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybeden Turgut Akın ile evinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Hilmi Sarı aynı hastanenin morguna alındı. Germencik Turanlar Köyü’nde yıllarca demircilik yapan Turgut Akın’ın cenazesini almaya gelen yakınları Turgut Akın zannettikleri Hilmi Sarı’yı alıp köyde defnettiler. İlginç hata Hilmi Sarı’nın yakınlarının cenazelerini almaya gelmesi ile ortaya çıktı. Kendilerine teslim edilmek istenen morgdaki tek cenazenin Hilmi Sarı olmadığını fark eden yakınları “Bu bizim cenaze değil” diyerek cenazeyi teslim almadı. Bunun üzerine o gün yakını ölen ve morgdan cenaze alan kişiler hastane morguna çağrıldı. Germencik Turanlar Köyü’nden gelen Akın’ın yakınları gömdüklerini zannettikleri Turgut Akın’ı morgda görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.



Cumhuriyet Savcısı nezaretinde Turanlar Köyü’nde Turgut Akın diye defnedilen Hilmi Sarı’nın cenazesi mezardan çıkarılıp yakınlarına teslim edildi. Turgut Akın ise Hilmi Sarı’dan boşalan mezara defnedilerek ilginç bir hata düzeltilmiş oldu.

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