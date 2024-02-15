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Yngwie Malmsteen, 21 yıl aradan sonra Türkiye'de sahne alacak

Yngwie Malmsteen, 21 yıl aradan sonra Türkiye'de sahne alacak

Dünyaca ünlü elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen, 21 yıl aranın ardından Türkiye'de konser verecek.

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Konuya ilişkin açıklamaya göre İsveçli sanatçı, Epifoni organizasyonuyla 6 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Müzik kariyerine 1984'te başlayan ve 20 stüdyo albümüne imza atan başarılı müzisyen, Times dergisinin 2009'da yayımladığı "Tüm zamanların en iyi 11 elektrogitaristi" listesinde 9. sırada yer aldı.

Eşi Türk olan ve Türk halkına sevgisini her fırsatta ifade eden ünlü gitarist, en son 2001 ve 2003'te İstanbul ve Ankara'da konserler verdi.

Sanatçı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, sosyal medya hesaplarında Türkiye ve Suriye halkına baş sağlığı dileyen ilk ünlüler arasında yer almıştı.

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