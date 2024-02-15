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Özgür Demirtaş kehaneti! Öce 'kusmuk gibi çıkaracağız' sonra enflasyon düşecek

Özgür Demirtaş kehaneti! Öce 'kusmuk gibi çıkaracağız' sonra enflasyon düşecek

Finans uzmanı Özgür Demirtaş yine kriz kahinliğine soyundu! Enflasyonun Haziran ayından itibaren düşeceğini belirten Özgür Demirtaş, seçimden sonrası için iç karartan öngörülerde bulundu.

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Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ekonomiyle ilgili iç karartan öngörüler geldi. Seçimden sonra ekonominin kerpeten gibi sıkacağını savunan Demirtaş, "Zamanında ediğimiz ucuz krediler şimdi kusmuk gibi çıkacak" deyip enflasyonun düşmeye başlayacağı tarihi açıkladı. 

UCUZ krediler, kusmuk olarak çıkacak!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak. Hazır olun" diyen Özgür Demirtaş, "Zamanında yediğin hurmalar gelir seni tırmalar misali! Ülke olarak zamanında yediğimiz UCUZ krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak!" ifadelerini kullandı. 

Haziran'a kadar dayanın! Düşecek...

Nisan'dan itibaren yaşanacak ekonomik sıkışıklığın ardından enflasyonun düşmeye başlayacağını belirten Özgür Demirtaş, "Haziran ayına kadar dayanın. Oradan sonra Enflasyon inmeye başlayacak…" öngörüsünde bulundu. İşte Demirtaş'ın o paylaşımı:

Seçim sonrası kerpeten gibi sıkacak!

"Seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak. Hazır olun. Zamanında yediğin hurmalar gelir seni tırmalar misali! Ülke olarak zamanında yediğimiz UCUZ krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak! HAZİRAN ayına kadar dayanın. Oradan sonra Enflasyon inmeye başlayacak…"

Şeref Oğuz: Seçimlerden sonra sımsıkı para politikası gelecek

Ekonomim Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı ekonomist Şeref Oğuz da Özgür Demirtaş'la benzer şeyler söyledi. Oğuz, "Durduramıyorsun artık enflasyonu. İstediğin kadar tedbirler al şimdi de seçimler geliyor. Şimdi sıkı para politikası var ya seçimlerden sonra sımsıkı para politikası gelecek" dedi.

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