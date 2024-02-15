Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuşuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Erzincan İliç'te yaklaşık 10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçimizi arama çalışmaları sürüyor. İşçilerimizin konteyner ve araç içinde olmaları, canlı ulaşma ümidimizi artırıyor. Toprak altından hayırlı haberler almayı ümit ediyoruz.

Marmara Denizi'nde bir kargo gemisinin battığının haberini aldık. Çok zorlu hava şartlarına rağmen bu kardeşlerimizin kurtarılması için çalışmalarımız devam ediyor.

"Samsun destan yazacak"

Samsun her gelişimizde bizi samimiyetle kucakladı, sandıkta da desteğini esirgemedi. Samsun 31 Mart'ta da Cumhur İttifakı adaylarının yanında yer alarak yeni bir destan yazacaktır.

Tek parti dönemi alışkanlığıyla ' milleti tıpış tıpış oy verecek' zihniyetine sahip CHP yine aynı kafayla devam ediyor. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var.

"Tek gündem seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek"

Eski ve yeni genel başkanları, belediye başkan adayları ve aday olamayanları ile hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek.

"Kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortadadır"

Belediyeler, 1989 seçimlerinde böyle zihniyetin yönetimine geçmişti. 1994'e kadar CHP yönetiminin faturasını ödemek zorunda kaldı. İBB Başkanı seçildiğimizde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez. Çöp, çukur, çamur; İstanbul bu haldeydi. CHP zihniyetinin ideolojik istismarı sebebiyle bu partinin yönetiminde olan kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortadadır.

"Bizimle yarışacak kimse yok"

Türkiye'yi 21 yılda nasıl asırlık yatırımlarla buluşturduysak, insanlarımızı hayallerine kavuşturmak da bize nasip olacaktır. Seçim gününe kadar çok çalışmalıyız.

Kendi heybeleri boş olanlar bizim başarılarımızı değersiz hale getirme gayretinde. Eser ve hizmette bizimle yarışacak kimse yok. İş yapmakta bizimle yarışamayanlar bizi kendi sefil gündemlerinin içine çekmeye çalışıyorlar. Türkiye bu kısır siyaset anlayışının acısını Cumhuriyetimizin ilk asrında çekti. Darbeyle, terörle milletimizi mutsuz etti. Biz yarım asra yaklaşan siyasi anlayışımızın son 30 yılını hizmetle geçirdik.