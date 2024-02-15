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Yaşlı adam apartmanın birinci katından düşerek öldü

Yaşlı adam apartmanın birinci katından düşerek öldü

Edirne’de bir apartmanın birinci katından düşerek hayatını kaybeden Şükrü Altıntaş’ın aynı gün mirasçıları tarafından açılan davasının duruşma günü olduğu öğrenildi.

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Olay, Edirne Fatih Mahallesi İbrahim Ay Caddesi Varel Sitesi A Blok’un 1’inci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’de bir apartmanın birinci katında pencereden düştüğü iddia edilen 93 yaşındaki Şükrü Altıntaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinde ağır yaralanan yaşlı adam Altıntaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ayrıca, hayatını kaybeden Altıntaş’ın bugün mirasçıları tarafından açılan davasının olduğu öğrenildi. Mahkemesini olduğu gün vefat eden Altıntaş’ın cenazesi, olay yeri inceleme polisinin ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

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