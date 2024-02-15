YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 25 Şubat'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.Abone ol
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.