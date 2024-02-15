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YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 25 Şubat'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

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