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Çalışır vaziyetteki lüks araçta ölü bulundu

Çalışır vaziyetteki lüks araçta ölü bulundu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kişi, lüks araç içerisinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Mudanya Devlet Hastanesi karşısında eczanelerin önünde 16 BFF 998 plakalı lüks aracın farları açık ve çalışır vaziyette olduğunu gören vatandaşlar, şüphelenerek durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracın içeriden kilitli olduğunu görünce camları kırarak kapıyı açtı. Ekipler, sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde yatan Z.A’nın (50) hayatını kaybettiğini belirledi. Z.A’nın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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