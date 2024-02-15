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Malatya’da torbacı operasyonu: 10 tutuklama

Malatya’da torbacı operasyonu: 10 tutuklama

Malatya’da “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yeşil reçeteye tabi hap ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 10’u tutuklandı.

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Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı 12 hedef şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 366 adet yeşil reçeteye tabi hap, 7,30 gram metamfetamin maddesi,1 adet hassas terazi, 1 adet tüfek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 11 zanlıdan 10’unu tutuklanırken, 1 zanlı serbest bırakıldı firari durumda olan diğer bir zanlının yakalanması için ise başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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