Altın madeni faciasında yeni gözaltılar! Faciada 3. gün! Sabah 9:00'da 'çökecek dediler, 5.5 saat sonra çöktü

Erzincan'ın İliç ilçesinde işçilerin 'burası çökecek' ihbarından 5 saat sonra çöken ve heyelan gibi akan 10 milyon ton siyanürlü toprak 9 işçiyi altına aldı. İşçileri Kurtarma çalışmaları sürerken, faciayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

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Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede siyanürle işlenmiş toprak kayması oldu. 10 milyon metreküp toprak aktı. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor ancak işçilerden bir haber yok. Facia öncesinde, 9 işçiden 5’inin bir konteynerde, 3’ünün bir araç içinde, birinin ise bir kamyon içinde olduğu açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede şu ana kadar bir siyanür kirliliği tespit edilmediğini duyurdu. Felakete ilişkin soruşturma ise sürüyor. 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, toprak kaymasının nedenlerini araştırmak için bölgede çalışma yapıyor. Soruşturmada bu sabah saatlerinde 1 kişi daha gözaltına alındı. Faciaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 8’e yükseldi.

12:10 Enerji Bakanı: 6 ayda ne oldu ona bakıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi. İşletmenin en son ağustos ayında rutin kontrollerinin ve teftişinin yapıldığını aktaran Bayraktar, "Senede en az 2 kere burayı teftiş ediyoruz. Orada yaptıkları tespitler var ama dün burada yaşanan hadisenin olduğu yerle ilgili herhangi bir tespit yok. 6 ay içerisinde ne oldu, bu hadiseye ne sebebiyet verdi bunu anlamaya çalışıyoruz." dedi.

11.35 Gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi

Altın madenindeki faciayla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada bu sabah saatlerinde 1 kişi daha gözaltına alındı. Faciaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 8’e yükseldi.

11:25 Dronlar, yerin 30 metre altındaki metalleri tarıyor

Toprak altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden gelen uzman ekipler, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar yardımıyla, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor.

Kayan toprak alanın üzerinde arama kurtarma ekipleri de cihazlarla aramalarını sürdürüyor. İşçilerin olduğu alanın nokta tespitinin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırması planlanıyor.

On milyonlarca ton toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor

Facia adeta geliyorum demiş

Altın madeninde facia saatler öncesinden 'geliyorum' dedi. Maden sahasında sabah mesaisi başladığında, liç alanında (dışarı çıkarılıp istiflenen toprak) rutin kontroller yapıldı. Sabah saat 09.00’da toprağın üst katmanında oluşan çatlaklar işçiler tarafından fark edildi. Ustabaşı 'burası çökecek' diyerek durumu yöneticilere bildirdi.

100 işçi sahadan çıkarıldı

Bunun üzerine o bölgede çalışmalar durduruldu, bölgede çalışan 100'e yakın işçi sahadan çıkarıldı. Alan boşaltıldıktan saatler sonra 3 bölge amiri (sorumlu) kontrol amaçlı aynı noktaya hareket etti. Çöküntü meydana gelen alanların her zamanki gibi çimento ile kapatılmasına karar verildi.

5 işçi ile 3 uzman görevlendirildi

5 işçi müdahale için vadinin içindeki konteynere indirildi. İşçilerden Şaban Yılmaz, eşini arayıp, "Çalışmayı durdurdular, bekliyoruz" dedi. 3 uzman da beyaz bir araçla bölgeyi kontrol etmek için alana gitti. Saat 14.28’de alana vardıklarında araçlarından inmeye fırsat bulamadan toprak kütlesi nehir gibi üzerlerine aktı.

Toprak seline kapıldılar...

5 işçi indirildikleri konteynerde, 3 uzman da aracın içinde 10 milyon metreküplük toprak seline kapıldılar ve o saatten sonra kendilerinden haber alınamadı. Göçüğün yaşandığı noktadan farklı bir bölgede çalışma yapan kamyon şoförü de aracıyla birlikte sel gibi gelen toprağa kapıldı.