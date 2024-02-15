BIST 9.194
DOLAR 30,76
EURO 33,12
ALTIN 1.971,58
HABER /  SPOR

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında yükseldi!

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında yükseldi!

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 35. sıraya çıktı.

Abone ol

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra    Takım             Puan Değişim
1 Arjantin 1855,20      -
2 Fransa 1845,44      -
3 İngiltere 1800,05      -
4 Belçika 1798,46      -
5 Brezilya 1784,09      -
6 Hollanda 1745,48      -
7 Portekiz 1745,06      -
8 İspanya 1732,64      -
9 İtalya 1718,82      -
10       Hırvatistan    1717,57         -
ÖNCEKİ HABERLER
Arızalanan otomobili trafik polisleri yağmurun altında itti
Arızalanan otomobili trafik polisleri yağmurun altında itti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
AK Parti'de peş peşe istifalar! 3 yeni ilçe başkanı belli oldu
AK Parti'de peş peşe istifalar! 3 yeni ilçe başkanı belli oldu
'Risksiz İstanbul' projesinin detayları belli oluyor! Murat Kurum'dan açıklamalar (CANLI YAYIN)
'Risksiz İstanbul' projesinin detayları belli oluyor! Murat Kurum'dan açıklamalar (CANLI YAYIN)
Bülent Arınç uyuz oldu kaşınıyor! Ekrem İmamoğlu Müslüman mahallesinde salyangoz satıyor!
Bülent Arınç uyuz oldu kaşınıyor! Ekrem İmamoğlu Müslüman mahallesinde salyangoz satıyor!
İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
Elazığ'da yerinde dönüşümde ilk köy evi sahibine teslim edildi
Elazığ'da yerinde dönüşümde ilk köy evi sahibine teslim edildi
Beşiktaş’ta, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş’ta, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti
SpaceX, Ay'a iniş için gönderilen "Odysseus" aracını fırlattı
SpaceX, Ay'a iniş için gönderilen "Odysseus" aracını fırlattı
"Ehliyet sınavı" operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
"Ehliyet sınavı" operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
Milli atlet Ersu Şaşma, Fransa'daki yarışmada 2. oldu!
Milli atlet Ersu Şaşma, Fransa'daki yarışmada 2. oldu!
Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu