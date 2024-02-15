AK Parti'de peş peşe istifalar! 3 yeni ilçe başkanı belli oldu

AK Parti'de yerel seçimler öncesinde belediye ve il genel meclis üyelikleri için aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa eden ilçe başkanlarının yerine yeni atamalar yapıldı.

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile yapılan görüşmeler çerçevesinde Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaaslan, Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, İnhisar İlçe Başkanı Mehmet Kirez oldu.

Yıldırım, yapılan atamalarla ilgili “Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir ile yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda Pazaryeri İlçe Başkanımız Yaşar Karabey, Gölpazarı İlçe Başkanımız Sibel Karaaslan, İnhisar İlçe Başkanımız Mehmet Kirez olmuştur. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.