BIST 9.197
DOLAR 30,76
EURO 33,14
ALTIN 1.973,72
HABER /  GÜNCEL

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Denizli’nin yüksek rakıma sahip ilçelerinde akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı, yerleşim alanlarını beyaz örtüyle kapladı.

Abone ol

Denizli’de hafta başından bu yana devam eden sağanak yağışlar, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Başta Buldan ve Çameli ilçeleri olmak üzere Beyağaç, Kale, Tavas, Acıpayam ve Serinhisar ilçeleri kar yağışının ardından beyaza büründü. Kent merkezinde bulunan ve yüksek rakıma sahip Bağbaşı Yaylası’nda da kar yağışı etkili oldu. Ayrıca kayak tutkunlarının uğrak noktası olan Denizli Kayak Merkezi’nde önceki günlerde etkili olan kar yağışıyla kayak sezonun başlayacağı duyurulmuştu.

Dün akşam saatlerinden itibaren bölgede etkisini sürdüren kar yağışı kayak severleri daha da umutlandırdı. Kayak Merkezi’nde bulunan kar kalınlığının 20 santimetrelere kadar ulaştığı öğrenildi. Ayrıca kar yağışının gerçekleştiği bölgelerde sabah saatlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini yaklaşık 20 metreye kadar düşürdüğü görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da karbonmonoksit faciası: 2 ölü
Bursa'da karbonmonoksit faciası: 2 ölü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü!
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü!
Sevgililer gününde vahşet! Kız arkadaşını öldürüp, sulama kuyusuna gömdü
Sevgililer gününde vahşet! Kız arkadaşını öldürüp, sulama kuyusuna gömdü
O mahalle sakinleri her yağmurda diken üstünde yaşıyor
O mahalle sakinleri her yağmurda diken üstünde yaşıyor
İmamoğlu 'asayiş olayı' dedi silahlı saldırıdan kurtulan Aziz Yeniay'dan yanıt: Bu bilgiyi nereden aldınız
İmamoğlu 'asayiş olayı' dedi silahlı saldırıdan kurtulan Aziz Yeniay'dan yanıt: Bu bilgiyi nereden aldınız
Suçlular gizlenemesin diye maske ve şapka yasaklandı!
Suçlular gizlenemesin diye maske ve şapka yasaklandı!
Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü
Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü
Milli motosikletçiler Dünya Supersport Şampiyonası'nda yeni sezona hazır!
Milli motosikletçiler Dünya Supersport Şampiyonası'nda yeni sezona hazır!
Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü
Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü
Alperen Şengün'ün 19 sayısı Houston'a yetmedi
Alperen Şengün'ün 19 sayısı Houston'a yetmedi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı orada ölçüldü
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı orada ölçüldü