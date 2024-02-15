Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Denizli’nin yüksek rakıma sahip ilçelerinde akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı, yerleşim alanlarını beyaz örtüyle kapladı.

Abone ol

Denizli’de hafta başından bu yana devam eden sağanak yağışlar, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Başta Buldan ve Çameli ilçeleri olmak üzere Beyağaç, Kale, Tavas, Acıpayam ve Serinhisar ilçeleri kar yağışının ardından beyaza büründü. Kent merkezinde bulunan ve yüksek rakıma sahip Bağbaşı Yaylası’nda da kar yağışı etkili oldu. Ayrıca kayak tutkunlarının uğrak noktası olan Denizli Kayak Merkezi’nde önceki günlerde etkili olan kar yağışıyla kayak sezonun başlayacağı duyurulmuştu.

Dün akşam saatlerinden itibaren bölgede etkisini sürdüren kar yağışı kayak severleri daha da umutlandırdı. Kayak Merkezi’nde bulunan kar kalınlığının 20 santimetrelere kadar ulaştığı öğrenildi. Ayrıca kar yağışının gerçekleştiği bölgelerde sabah saatlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini yaklaşık 20 metreye kadar düşürdüğü görüldü.