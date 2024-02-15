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Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü

Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü

Çorum'da kamyona çarpan otobüs alev alev yandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

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Kaza, Çorum-Merzifon karayolu 36. istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Samsun'a ulaşmak üzere hareket eden Süleyman Ç. idaresindeki 34 EPR 665 plakalı yolcu otobüsü, Muharrem İ. yönetimindeki 19 AL 216 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs alevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre, kazada otobüsteki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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