İBB adayı Buğra Kavuncu yabancı tabela yasağı vaadini eleştiren iki isme yanıt verdi

İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu, seçilmesi halinde Türkçe tabela dışındaki tabelaların kaldırılacağını söyledi. DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'nun "zorba" ve "faşist" eleştirilerine Kavuncu'dan yanıt gecikmedi.

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İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu'nun "Ben belediye başkanı olduğumda Türkçe tabela dışında hiçbir tabelaya müsaade etmeyeceğim. Aynı gün, anında tamamı kalkacak." sözleri muhalefet partilerindeki bazı milletvekillerini rahatsız etti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kavuncu'ya sosyal medya hesaplarından sert eleştiriler yöneltti.

Gergerlioğlu, "ilkel" olmakla, Yeneroğlu da "aşırı sağın ucuz popülizmi" ile suçladı.

Yeneroğlu "Bu lafları eden ve alkışlayan birçok kişi dahil cebinde iPhone, Samsun taşırlar, McDonalds veya BurgerKing'de yerler ama Türkçe tabela dışında olmaması lazımmış..." ifadelerine yer verdi.

Eleştirilerine odağındaki Kavuncu, sosyal medya hesabından her iki isme cevap verdi.

"Bugün "aşırı" diye nitelendirdiğiniz fikirler, yarınki huzurumuzun teminatı"

Kavuncu, Yeneroğlu'na "Bugün "aşırı" diye nitelendirdiğiniz fikirler, yarınki huzurumuzun teminatı. Siz aşırıya kaçmadığını düşündüğünüz fikirlerinizle, ülkeye sorumsuzca milyonlarca göçmeni dolduran, devlet ve millet kavramlarından bihaber anlayışınızla ülkenin geleceğini tehlikeye attığınızı umarım bir gün fark edersiniz. Nizam ve düzen istemek, Türk yurdunu muhafaza etmeye çalışmak ne başka millet ve kültürleri hor görmek anlamına gelir ne de aşırı fikirdir. Aksi bir yaklaşım ise sorumsuzluğun kendisidir." diye yanıt verdi.

Gergerlioğlu'na yanıt: Farklı fikirlere ne kadar tahammül edebildiğinizi gösteriyor