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Yüksek gerilim hattına takılan güvercin ekipler tarafından kurtarıldı

Yüksek gerilim hattına takılan güvercin ekipler tarafından kurtarıldı

Erzurum Oltu ilçesinde elektrik tellerine takılarak asılı kalan güvercin Oltu Aras Edaş arıza, bakım personelinin çalışması sonucunda kurtarılarak, doğal yaşamına bırakıldı.

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Aras Edaş çalışanları tarafında fark edilen güvercin Yüksek gerilim elektrikler kesilerek gerekli kontroller sağlandıktan sonra sepetli araç getirilerek büyük bir özveriyle kurtarıldı. Çalışanların bu özverili ve duyarlı davranışları vatandaşların takdirini topladı.


Çalışanlardan Volkan Aydaş, kış aylarında hayvanların aç kalmaması ve hayatlarını devam ettirmeleri için zaman zaman doğaya çalışanlar olarak yiyecek bıraktıklarını belirterek, “Mahsur kalan hayvanları kurtarmak ve onları korumak konusunda duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bizim bu çalışmalarımız ve duyarlılığımız aynı zamanda işimizi severek yapmamız halkımız tarafından takdir ediliyor” dedi.

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