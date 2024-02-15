Öncelik SGK'nın! Sigorta girişi için açılan davada emsal karar

Sosyal güvenlik ya da sigorta girişi için açılan davalarda İş Mahkemesi’nden önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurulması gerekiyor.

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EYT’nin gündeme gelmesiyle sigorta başlangıçlarına yönelik olarak açılan davalar arttı. Yargıtay’ın bir işçinin İş Mahkemesine açtığı davanın sonrasında öncelikle SGK’ya başvuru yapılması gerektiği belirtildi.

Önce SGK'ya başvurun

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlık konularında iş mahkemelerinde dava açmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurulması gerekir.

Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespitine ilişkin dava açmak için SGK’ya başvuru zorunluluğu bulunmuyor.

Süreç şu şekilde işliyor:

SGK’ya yapılan başvuruya 60 gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılıyor.

SGK’ya karşı dava açılabilmesi için başvuru talebinin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şartı aranıyor.

SGK’ya başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmıyor.

Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalar re’sen SGK’ya da bildiriliyor.

SGK bu durumda davaya işverenin yanında müdahil olarak katılıyor.

Mahkemenin verdiği karara işveren itiraz etmese dahi SGK itirazda bulunabiliyor.

Buna göre, sigorta girişinin tespitine ilişkin dava açabilmek için öncelikle SGK’ya başvuru yapılması, SGK’dan olumsuz cevap gelmesi halinde dava açılması gerekiyor.

Yargıtay'dam emsal karar

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2023/10442, 2023/9228 sayılı yakın tarihli bir kararında iş mahkemesince verilen kararı bozdu. Bir işçi 14 Kasım 1997 tarihinden 10 Haziran 1998 tarihine kadar çalıştığı işyerinde işverenin sigorta primlerini yatırmadığını sonradan öğrendiğini, sigorta başlangıç tarihinin 14 Kasım 1997 olarak kayıtlara geçmesini istedi.

İş mahkemesi, işçinin talebini kabul ederek söz konusu tarihte 1 gün çalışması bulunduğuna karar verdi.

Olayın bu noktasında SGK devreye girdi. SGK, işe giriş bildirgesi bulunmasının sigortalılığın oluşumu yönünden çalışma olgusunu ispata yeterli olmadığını, fiili ve gerçek çalışmayı ortaya koyan belgeler olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

SGK mahkeme kararının iptalini isterken Bölge adliye mahkemesi SGK’nın istinaf başvurusunu reddetti. Konu bölge adliye mahkemesine taşındı.

Önce SGK'ya başvurun

Yargıtay kararında, bu tür davalarda öncelikle SGK’ya başvuru yapılması gerektiği belirtildi. Yapılan bu başvuru hakkında SGK’nın ret iradesini gösterir işlem veya eyleminin olduğunun belgelenmesi için kesin süre ihtaratlı önel verilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu süre içerisinde dava şartı eksikliğinin tamamlanmaması halinde davanın usulden reddedilmesi, dava şartının tamamlanması halinde ise davanın esasına girilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekiyor.