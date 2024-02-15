İzmir açıklarında 23'ü çocuk 43 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 23'ü çocuk 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Şubat saat 09.35 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki göçmenler, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-40 tarafından kurtarıldı.

Çoğu çocuk

Yapılan kontrollerde lastik bot içerisinde bulunan 43 göçmenden 23'ünün çocuk olduğu belirlendi. Karaya çıkartılan Afganistan ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.