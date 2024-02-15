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Aydın'da küresel ısınma ineklere yaradı!

Aydın'da küresel ısınma ineklere yaradı!

Dünyanın en sıcak iklimlerinden birine sahip olan Aydın’da kış ortasında yaşanan bahar havası ineklere yaradı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı dolayısıyla mera ve otlaklar bahar mevsimindeki gibi yemyeşil olurken, otçul hayvanlar çiftçileri endişelendiren küresel ısınmanın adeta keyfini çıkardı.

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Ülkenin doğusunda bulunan bazı iller karla kaplanırken vatandaşlar da soğuk hava şartlarına karşı zor durumda kalıyor. Türkiye'nin batısında bulunan illerden Aydın ise Şubat ayında kış yüzü görmedi. Hava sıcaklığının 22 dereceye kadar yükseldiği Aydın’da inekler meralara salındı.

Son yılların en ılıman kışının yaşandığını belirten çiftçiler, “Her yıl, kış mevsiminde aşırı soğuk ve olumsuz hava şartları nedeniyle hayvanlar otlaklardan kapalı alanlara alınır ve bir süre burada tutulurdu. Ancak bu yıl Şubat Ayı’nı yarıladık, halen hayvanlar otlaklarda yayılarak karnını doyuruyor. Bu durum otçul hayvanlar için güzel gözükse de tarım açısından sıkıntılı bir durum” diyerek konuştular.

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