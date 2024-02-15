Kaçak kazı yapan 5 defineci suçüstü yakalandı!

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şahısların kazı yaptığı nokta belirlenerek operasyon düzenlendi. 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak kazı olayında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri ve gerekli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.