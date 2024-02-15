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Yol kenarında tuvaletini yapan adam silahla yaralandı

Yol kenarında tuvaletini yapan adam silahla yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda yol kenarında tuvaletini yapan adam, kimliği belirsiz şahsın silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.

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Olay saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi sonundaki yeşil alanda meydana geldi. Arkadaşı Yücel A. (42) ile araçta oturan Oktay A. (40), tuvaletini yapmak için araçtan indi.

Oktay A., tuvaletini yeşil alana yaptığı sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan 2 merminin bacağına ve kalçasına isabet etmesiyle yaralandı.

Kanlar içinde kalan adam arkadaşı tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis şüpheliyi arıyor.

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