Felaket ihtimali var mı, siyanürlü su toprağa karıştı mı? Canlı yayında net cevap

Türkiye, Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasını konuşuyor. 9 işçi için çalışmalar devam ederken çevre felaketi tartışmaları sürüyor. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Erzincan halkı korkmalı mı?" sorusuna "Felaket ihtimali var" diyerek yanıt verdi.

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Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kayması Türkiye'nin gündemine oturdu. 9 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürerken, bir çevre felaketinin yaşanıp yaşanmayacağı ise tartışma konusu oldu.

Ne kadar yıkanırsa yıkansın...

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toprağın alt kısmının korumalı alandan korumasız bir alana kaydığı ifade eden Prof. Dr. Tüysüz ne kadar yıkanırsa yıkansın siyanürün yine toprağın içinde kalacağını ifade etti.

Kübra Par'ın "Erzincan halkı korkmalı mı?" sorusuna Prof. Dr. Tüysüz, olayın felakete yol açma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

İşte o açıklamalar:

Prof. Dr. Okan Tüysüz: İçinde siyanür olan bir suyu alınan altına mebran serilmiş toprağın üstüne serpiyorsunuz. Yağmurlama, borulama sistemiyle serpiliyor. Verilen su altını bunun içinde eritiyor, altını çözüyor. Ve siyanürlü su ile birlikte altın, alttaki mebrana gidiyor. Siyanürlü su akarken geri içinde altında oluyor. Mebranın üzerinde borular var, gelen suyu aktaracak. Borular alıyor o suyu, havuza götürüyor.

Kübra Par: İki gündür çatlamış boruların görüntülerini izliyoruz. Bu bize o borulardan siyanürlü içinde altın olan suların toprağa karıştığını mı gösterir?

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Elbette karışıyor. Su havuza geldikten sonra altınlı ve siyanürlü suyu alıyorsunuz kimyasal bir takım işlemlerden geçiriyorsunuz ve altın tozu elde ediyorsunuz. Onu da işlemden geçirip külçe haline getiriyorsunuz. Altını eritme işi bittikten sonra bu defa o malzemeyi, bu defa su ile yıkıyorsunuz. Bütün yıkamalarına rağmen onun içinde siyanür kalıyor.

Kübra Par: Bir dakika bu toprağı bir daha yıkıyorlar mı?

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Tabi, siyanür serptikten ve içindeki altın süzüldükten sonra su ile bu yıkanıyor.

Kübra Par: Gecenin altın sorusu... Bu sularla yıkanmış, siyanür içinden geçmiş toprak kaydı. Kaydığı yerde mebran yok. Bu toprağın içinde bir profesör olarak anlatır mısınız? Yeterince yıkanmamışsa yüksek yoğunluklu siyanür olmuş olabilir mi? Mebran olmayan yerden aşağı kaydığı için o siyanür yer altı sularına geçebilir mi?

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Şu ana kadar söylediğimizde altında mebran var, toprağa bir şey geçmiyor. Fakat bu kaydığı zaman, altında koruması olmayan toprağın üstüne gitti. Yağmur yağdığı zaman buraya gelen su, siyanürü eritecek ve toprağın içine geçecek.

Kübra Par: Erzincan halkı korkmalı mı?

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Bu bir çevre kirliliği. Felaket boyutuna gelir mi onu bilemem. Felaket ihtimali var. Bu topraktan toprak analizleri yapılacak. Ne kadar siyanür toprak ve yer altı suyuna geçmiş, yer altı suyu takip edilecek. Gelen malzeme sulu malzeme, kuru bir malzeme akmadı.