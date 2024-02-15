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Putin'in ABD başkanlık yarışında tercih ettiği isim şaşırttı

Putin'in ABD başkanlık yarışında tercih ettiği isim şaşırttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beyaz Saray’da Donald Trump yerine Joe Biden’ı tercih edeceğini söyledi. Putin, 2016'daki başkanlık yarışından önce de Donald Trump için "olağanüstü biri ve yetenekli" sıfatlarını kullanmıştı.

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Televizyon röportajında soru üzerine konuşan Putin, Joe Biden’ın daha “öngörülebilir” bir insan olduğunu savundu.

Rus lider, mevcut ABD Başkanı için “daha tecrübeli” ifadesini de kullandı.
Putin, 2016'daki başkanlık yarışından önce de Donald Trump için "olağanüstü biri ve yetenekli" sıfatlarını kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın işgalinden sonra Putin hakkında “katil” dahil sert ifadeler kullandı.
Çarşamba akşamı yayınlanan röportajda Putin, Biden’ın liderliğinin Rusya için daha iyi olacağını savundu.
Biden için “deneyimli, öngörülebilir” sıfatlarının yanında eski usul bir politikacı tanımlarını kullandı.
Rusya liderine, Biden’ın yaşı ile ilgili tartışmalar da soruldu.
Putin burada da Joe Biden’ı savundu ve “2021'de buluştuklarında tuhaf bir şey fark etmediğini” söyledi.

"O zaman da insanlar onun beceriksiz olduğunu söylüyordu ama ben bu anlamda bir şey fark etmedim" dedi.

Putin, “Evet, görüşmede notlarına bakıyordu ama dürüst olmak gerekirse ben de aynısını yapıyordum. Yani tuhaf bir şey yoktu." cümleleriyle görüşmeye dair izlenimini anlattı.

Vladimir Putin, ülkesinin, “Amerikan halkının güvenini alan” ve başkanlığı kazanmış herkesle çalışabileceğini de ekledi.
Putin’in tüm göndermeleri olumlu değildi.
Rus lider, ABD başkanının Ukrayna savaşını kınamasını "son derece zararlı ve hatalı" olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca ABD'li gazeteci Tucker Carlson'la Moskova’da yaptığı röportaja da değindi, “soruların yeterince keskin olmamasından” hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

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