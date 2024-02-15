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Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo 250 gram uyuşturucu çıktı

Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo 250 gram uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunun içinde 10 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Otomobilde bulunan 5 kişi tutuklandı.

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada yakıt deposunun içine gizlenmiş 10 kilo 250 gram skunk maddesi, 252 sentetik ecza ve 11.37 gram fubinica ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ramazan Ç., Polat G., Furkan K., Yusuf A. ve Ömer Faruk K. isimli şahıslar tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

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