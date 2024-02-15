Togg B-SUV daha ucuz olacak tavan fiyatı belli oldu TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş açıkladı

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, 1.8 milyar Euro’luk yatırımla 2023 yılında üretime başlayan şirketin 2027 yılı gibi kâra geçmesini beklediklerini söyledi. Karakaş, ayrıca "Üçüncü aracımız (B-SUV) ilk ikisinden daha küçük olacak ve daha ucuz olacak ancak fiyatı 20 bin Euro olmayacak” dedi.

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TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Satışlara 2023 yılında başladık. Dolayısıyla, kârlılığa ulaşmanın bu noktadan itibaren dört ila beş yıl alacağını düşünüyorum. Boston Consulting ile yaptığımız bir pazar analizine dayanarak, 2032 yılına kadar, aşağı yukarı iki yıl içinde, kârlılık yapısının dijital hizmetler ve araç satışları için yarı yarıya bir karışıma dönüşeceği sonucuna vardık. Yani bugün buna hazır değilseniz, yarını çoktan kaybetmişsiniz demektir” dedi.

20 bin euro olmayacak

Otomotiv haber sitesi Automotive News Europe’un sorularını yanıtlayan Gürcan Karakaş, son dönemde birçok üreticinin 20 - 25 bin Euro bandında uygun fiyatlı ekonomik model üretmeye çalıştığı ve Togg’un bununla ilgili bir planı olup olmadığı yönündeki soruya ise, “Hayır. Batarya, bağlanabilirlik, güvenlik, siber güvenlik ve elektrikli mimari söz konusu olduğunda son teknoloji ürünü bir şeye sahip olmak istiyorsanız, bu zaten 20 bin Euro’dan daha pahalıya mal oluyor. Üçüncü aracımız (B-SUV) ilk ikisinden daha küçük olacak ve daha ucuz olacak ancak fiyatı 20 bin Euro olmayacak” yanıtını verdi.

"Çinlilerle rekabet edebiliriz"

Karakaş, Çinli üreticilerle rekabet ve Togg’un gelecek planlarıyla ilgili olarak da özetle şunları söyledi: “Çinliler dampingli fiyatlarla satış yapmadıkları sürece bunun bizi hem Avrupalılara hem de Çinlilere karşı rekabetçi kılacağına inanıyorum. Ayrıca Çinliler başarılı olabiliyorsa bizim de başarılı olabileceğimize inanıyoruz. 2032’ye kadar olan iş planımız ABD veya Çin’de lansman yapmayı içermiyor. Ancak, iyi bir ilerleme kaydettiğimiz için, Türkiye’deki fabrikamızda 175 bin üretim kapasitesini beklenenden daha erken aşabilecek bir konumda olabiliriz. Talebin 350 bin seviyesinde olması halinde, hala ağırlıklı olarak Avrupa’da yer alacağımızı düşünüyoruz. Eğer talep 500 bin ya da 600 binin üzerine çıkarsa o zaman ek pazarlara bakmamız gerekecek.