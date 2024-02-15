AK Partili adaydan seçmene el hareketi! Sosyal medyada gündem oldu

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan'ın sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Seçmenle tartışma yaşayan Öztaylan'ın el hareketi yapması ise tepki çekti.

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Sosyal medya AK Parti'nin Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan'ın hareketini konuşuyor.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir vatandaşla tarla fiyatı üzerinden tartışma yaşadığı anlaşılan Öztaylan bir noktada kendine hakim olamayarak el hareketi çekti. Vatandaşın '200 bin' demesi üzerine Öztaylan '5 milyon' diyerek tepki çeken hareketini yaptı.

Hızla yayılan görüntülere kısa sürede çok sayıda yorum gelirken, Cemal Öztaylan'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.