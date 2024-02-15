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Başkale’de yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi

Başkale’de yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verilirken 132 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

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Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi adeta kara gömdü. Araçlar kar altında kalırken; ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilirken, 132 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı. Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde yol açma ve kar küreme çalışması başlattı.

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