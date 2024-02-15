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Düzce'de dehşet! Karısını öldüren kişi intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düzce'de dehşet! Karısını öldüren kişi intihar etti

Düzce'de boşanma aşamasında olduğu karısını silahla vurarak öldüren kişi, yaşamına son verdi.

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Düzce'de bir siteden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sitenin otoparkında yerde bir kadın ile yakınında park halindeki kapısı açık araçta bir erkeğin silahla vurulmuş olduğunun belirlenmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Emin G'nin (47), boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu G'ye (39) silahla ateş ettikten sonra yaşamına son verdiğini belirledi.

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